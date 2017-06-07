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Ученые впервые взвесили звезду

 

Спустя менее века после предсказания Альберта Эйнштейна о том, что массивные тела во Вселенной могут изгибать проходящие мимо них лучи света, ученым впервые удалось использовать эффект для определения массы звезды. Статья об этом вышла в журнале Science.

Впервые предсказания известного физика об огибании светом звезд удалось подтвердить в ходе солнечного затмения 1919 года. Одним из главных предположений Общей теории относительности было утверждение о том, что вблизи тяготеющих тел изменяется кривизна пространства. И потому эффект отклонения света при прохождении вблизи таких тел, как звезды, наблюдается в два раза сильнее, чем предполагают законы классической гравитации. В 1936 году Эйнштейн предположил, что, измерив отклонение света, можно оценить массу тяготеющего объекта, но усомнился в практической возможности эксперимента.

В своей статье ученые под руководством Кайлаш Саху из Института космического телескопа впервые сумели таким образом «взвесить» отдельную звезду. Для этого они изучили более 5 тыс. звезд на предмет взаимного положения и подсчитали, что белый карлик Stein 2051 в марте 2014 года окажется почти на одной линии с более далекой звездой. Направив космический телескоп Hubble в нужное время на белого карлика и оценив отклонение света далекой звезды, они оценили массу карлика в 68% от массы Солнца.

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Ученые впервые взвесили звезду
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