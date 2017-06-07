Хасан Роухани обратился к мировому сообществу

Президент Ирана Хасан Роухани призвал мировое сообщество к единству после двух террористических атак, произошедших ранее в Тегеране, сообщает в среду агентство ИСНА.

"Терроризм - это глобальный вопрос. Миру сейчас нужно объединиться в борьбе с экстремизмом", - говорится в заявлении президента.

Как сообщалось, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за теракты взяли на себя террористы "Исламского государства".

В результате терактов погибли, как минимум, 12 человек, еще 43 получили ранения.