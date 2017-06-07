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США осудили теракты в Тегеране

 

Госдеп США осудил теракты в Иране, жертвами которых стали 12 человек.  В заявлении Госдепа отмечается, что США выражают соболезнования погибшим и их семьям.

«Наши мысли и молитвы с народом Ирана. Терроризму нет места в цивилизованном мире», - говорится в заявлении.

Напомним, что утром 7 июня две группы террористов напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни в Тегеране. Три человека вторглись на территорию мавзолея, после чего один из них взорвал себя, второго убили охранники, а третьего удалось задержать.

Еще четыре человека в женской одежде атаковали парламент. Они были ликвидированы силами безопасности. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство». Жертвами теракта стали 12 человек, еще 42 получили ранения.

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