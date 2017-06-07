Подписаться на уведомления
 

Какой финал пройдет в Баку - Лиги чемпионов или Лиги Европы? Заявление УЕФА

Автор: Отдел спорта 

Завершился прием заявок на проведение финалов футбольных еврокубков в сезоне 2018/19.

Как известно, Баку претендует как на проведение финала Лиги чемпионов, так и на финал Лиги Европы.

Всего УЕФА, как сообщает сайт организации, получил 14 заявочных досье от 10 национальных ассоциаций. Процесс выбора арен для финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка и женской Лиги чемпионов стартовал в декабре 2016 года.

На проведение финала Лиги чемпионов, как и сообщалось ранее, претендуют Бакинский Олимпийский стадион и мадридский «Метрополитано».

А вот число кандидатов на финал Лиги Европы сократилось. Если ранее сообщалось, что желание организовать решающий матч второго по значимости еврокубка, помимо Баку, изъявили Тбилиси, Франкфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул, то в итоговом списке оказались лишь Бакинский Олимпийский стадион, «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и стамбульская «Бешикташ Арена». Таким образом, число кандидатов сократилось до трех.

Заявки на проведение матча за Суперкубок подали Тирана (стадион «Кемаль Стафа»), Хайфа («Самми Офер»), Астана («Астана Арена»), Гданьск («Арена Гданьск»), Белфаст («Виндзор Парк»), Стамбул («Бешикташ Арена»), Тулуза («Стадьом-де-Тулуз»).

Финал женской Лиги чемпионов хотят провести Будапешт («Ференцварош Арена») и Астана («Астана Арена»).

Исполнительный комитет УЕФА назовет стадионы, которые примут финалы, 21 сентября 2017 года.

Весьма вероятно, что если Баку не получит финал Лиги чемпионов, то нам отдадут финал Лиги Европы.

В том случае, если УЕФА примет решение о финале Лиги чемпионов в пользу Баку, то количество зрительских мест на Бакинском Олимпийском стадионе будет увеличено. Арена вмещает 68 тысяч, а по требованиям УЕФА финал Лиги чемпионов может принять арена вместимостью не менее 70 тысяч. На Олимпийском стадионе будут закрыты два туннеля из четырех, благодаря чему число зрительских мест будет доведено до 70 тысяч.

Бакинский аэропорт должен быть в состоянии принять 200 чартерных рейсов за 24 часа, а город должен суметь разместить примерно 50 тысяч приезжих болельщиков.

Между тем в Мадриде уверены, что главный матч евросезона достанется им. Об этом заявил президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо. И он надеется, что в этом матче сыграет его команда.

«Мы попросили УЕФА отдать нам право на проведение финала Лиги чемпионов-2019, и я считаю, что мы получим его», - говорил Сересо.

Мадридский клуб, спонсором которого в 2013-2014 годах был Азербайджан, будет играть на новом стадионе с сезона 2017.

2021 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 36° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9174 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Полиция Лондона произвела взрыв рядом с посольством США
Турция разместит войска в Катаре
В Иране задержали пятерых подозреваемых по делу о теракте
В Риме задержали мужчину, фотографировавшего нижнее белье туристок
Трамп будет искать решение кризиса в Персидском заливе
Какой финал пройдет в Баку - Лиги чемпионов или Лиги Европы? Заявление УЕФА
США осудили теракты в Тегеране
Хасан Роухани обратился к мировому сообществу
Ученые впервые взвесили звезду
Глава МИД Ирана на переговорах с Эрдоганом
Азербайджан ужесточит антитеррористические законы
Стражи Исламской революции пообещали отомстить устроившим теракты в Тегеране
Российский компьютер «Эльбрус» будет дороже MacBook
Армяне устроили пожары на оккупированных территориях
В Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости
Резкое падение цен на нефть
В Лондоне женщины напали на сотрудницу детсада
Сенегал отзывает своего посла в Катаре
Иран обвинил в терактах Саудовскую Аравию
Как сын генерала МНБ присвоил здание Royal Bank Эксклюзив
Турецкий бизнес предложил накормить и напоить Катар
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт домов в Ленкорани
Сын Трампа назвал критиков отца нелюдями
Ильхам Алиев соболезнует Роухани
Смотри, кому выгодны теракты в Иране… мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться