Завершился прием заявок на проведение финалов футбольных еврокубков в сезоне 2018/19.

Как известно, Баку претендует как на проведение финала Лиги чемпионов, так и на финал Лиги Европы.

Всего УЕФА, как сообщает сайт организации, получил 14 заявочных досье от 10 национальных ассоциаций. Процесс выбора арен для финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка и женской Лиги чемпионов стартовал в декабре 2016 года.

На проведение финала Лиги чемпионов, как и сообщалось ранее, претендуют Бакинский Олимпийский стадион и мадридский «Метрополитано».

А вот число кандидатов на финал Лиги Европы сократилось. Если ранее сообщалось, что желание организовать решающий матч второго по значимости еврокубка, помимо Баку, изъявили Тбилиси, Франкфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул, то в итоговом списке оказались лишь Бакинский Олимпийский стадион, «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и стамбульская «Бешикташ Арена». Таким образом, число кандидатов сократилось до трех.

Заявки на проведение матча за Суперкубок подали Тирана (стадион «Кемаль Стафа»), Хайфа («Самми Офер»), Астана («Астана Арена»), Гданьск («Арена Гданьск»), Белфаст («Виндзор Парк»), Стамбул («Бешикташ Арена»), Тулуза («Стадьом-де-Тулуз»).

Финал женской Лиги чемпионов хотят провести Будапешт («Ференцварош Арена») и Астана («Астана Арена»).

Исполнительный комитет УЕФА назовет стадионы, которые примут финалы, 21 сентября 2017 года.

Весьма вероятно, что если Баку не получит финал Лиги чемпионов, то нам отдадут финал Лиги Европы.

В том случае, если УЕФА примет решение о финале Лиги чемпионов в пользу Баку, то количество зрительских мест на Бакинском Олимпийском стадионе будет увеличено. Арена вмещает 68 тысяч, а по требованиям УЕФА финал Лиги чемпионов может принять арена вместимостью не менее 70 тысяч. На Олимпийском стадионе будут закрыты два туннеля из четырех, благодаря чему число зрительских мест будет доведено до 70 тысяч.

Бакинский аэропорт должен быть в состоянии принять 200 чартерных рейсов за 24 часа, а город должен суметь разместить примерно 50 тысяч приезжих болельщиков.

Между тем в Мадриде уверены, что главный матч евросезона достанется им. Об этом заявил президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо. И он надеется, что в этом матче сыграет его команда.

«Мы попросили УЕФА отдать нам право на проведение финала Лиги чемпионов-2019, и я считаю, что мы получим его», - говорил Сересо.

Мадридский клуб, спонсором которого в 2013-2014 годах был Азербайджан, будет играть на новом стадионе с сезона 2017.