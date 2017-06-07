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Трамп будет искать решение кризиса в Персидском заливе

 

Президент США в ходе телефонного разговора сообщил эмиру Катара о своей готовности искать решение кризиса в Персидском заливе, передает агентство Рейтер.

Накануне представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп во время пребывания в регионе провел продуктивные переговоры с эмиром Катара по борьбе с терроризмом. В конце мая Трамп посетил Саудовскую Аравию, ставшую первым пунктом в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства. Лидеры США, арабских и мусульманских стран подтвердили на саммите, который прошел в Эр-Рияде, необходимость общими усилиями бороться с терроризмом во всех его проявлениях, отметив, что мусульмане в первую очередь страдают от этого явления.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути.

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