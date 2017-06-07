В Риме задержали мужчину, фотографировавшего нижнее белье туристок

Полиция итальянской столицы арестовала 40-летнего местного жителя, который тайком фотографировал нижнее белье туристок у одной из главной достопримечательностей Рима фонтана Треви, передает РИА Новости.

Мужчина выбирал из толпы жертву из числа молодых привлекательных девушек в коротких юбках, после чего провоцировал столкновение и под извинения помещал смартфон под юбку, незаметно делая снимок нижнего белья.

"Первой это заметила и среагировала одна азиатская девушка, которой даже удалось ненадолго его задержать. Мужчина, поняв, что его раскрыли, сначала было пытался извиниться, однако затем сбил туристку с ног и пустился в бегство", — сообщает полицейское управление Рима.

Дежурившие неподалеку полицейские с большим трудом смогли вычислить злоумышленника в толпе туристов и задержали его. На мобильном телефоне мужчины правоохранители обнаружили более 40 фотографий нижнего белья туристок, сделанных во вторник. Сейчас он помещен под арест, пока следствие собирает и изучает свидетельские показания и возможные доказательства его вины.