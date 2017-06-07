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Экс-директор ФБР: "Трамп предлагал мне отказаться от российского расследования"

 

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему отказаться от "российского" расследования, передает РИА Новости.

"Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как "облако", которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России", — говорится в письменных показаниях, которые Коми дал конгрессу.

По словам бывшего шефа бюро, президент спросил, что можно сделать, чтобы "убрать облако". "Я ответил, что мы расследуем вопрос как можно быстрее и что это будет к большой пользе, если мы ничего не найдем и хорошо сделаем свою работу", — написал Коми.

Он добавил, что Трамп в конце разговора повторил, что нужно избавиться от "облака" российского расследования. "Я сказал ему, что я посмотрю, что мы можем сделать, и что мы сделаем нашу работу по расследованию как можно быстрее и лучше", — заключил Коми.

Трамп уволил Коми в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Глава ФБР вел расследование в отношении президента на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией" был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей Конгресса США.

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