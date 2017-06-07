Аятолла Али Хаменеи о терактах в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил террористические нападения в Тегеране со взрывами хлопушек. Об этом Хаменеи сказал на встрече со студентами, передает АПА.

"Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек ни в малейшей степени не повлияют на волю народа. Террористы слишком мелки, чтобы сломить волю иранского народа и властей страны", сказал Хаменеи.

По его словам, теракты "доказывают, что если бы Иран не проявлял твердости в борьбе с терроризмом, то подобного рода события происходили бы в стране значительно чаще".