Иран, активный участник бурных и кровавых событий, происходящих у его границ, перестал быть спокойным и безопасным местом, каким оставался до утра 7 июня. В 10 часов утра по местному времени был атакован парламент, а полчаса спустя в 25 километрах южнее террористы устроили стрельбу в мавзолее имама Хомейни.

Четыре часа понадобилось силам безопасности, чтобы ликвидировать нападавших. Была еще третья группа боевиков, но по сообщению властей, ее удалось нейтрализовать до того, как она начала действовать. Минимум 12 человек в результате этих атак были убиты, 42 ранены.

Практически сразу, едва ли еще не во время стрельбы, ответственность за акцию взяло на себя «Исламское государство», хотя чаще признание занимает гораздо больше времени. Так что, скорее всего, так и есть. И почерк действительно узнаваем.

«Исламское государство» бьет по столицам своих противников, только из самого последнего – теракты в Багдаде, Кабуле и Лондоне, до этого были Париж и Брюссель. Не миновали, правда, и Стамбул с Манчестером. Акции достаточно организованы и действия участников скоординированы, в ходе нападения применяются смертники-шахиды. В этот раз, по той информации, что уже есть, один смертник совершил самоподрыв – тот, что начал стрельбу в мавзолее, один пояс шахида был найден невзорвавшимся. Еще один террорист отравился цианистым калием при попытке его ареста.

ИГИЛ – давний враг шиитского Ирана, чьи подразделения, а также дружественная «Хизболла» помогают дружественному Тегерану режиму Башара Асада. Кроме того, Иран всячески поддерживает отряды шиитской милиции в Ираке, воюющие против тамошних джихадистов. С учетом этого можно только удивляться, как долго удавалось иранцам избегать нападений со стороны такого хитрого и жестокого врага.

Наверняка последуют серьезные выводы, в том числе и кадровые, из-за случившегося. В Иране под очень строгим контролем находится оружие, а в Тегеране вообще и у государственных учреждений и святынь особенно высоки меры безопасности, которые и позволяли столько времени избегать неприятностей. Правда, якобы в этот раз по крайней мере часть боевиков была одета в женскую одежду, видимо, чтобы спрятать оружие.

В ситуации, когда резко обострились отношения Катара с Саудовской Аравией, США и их мусульманскими союзниками как раз из-за Ирана, в самом Иране без труда поверят в неслучайность терактов, потрясших столицу. В регионе явным образом образуется, набирает силу и пробует ее антииранская коалиция. Катар – ее нынешняя цель, серьезная, но значительно более легкая, чем сам Иран. При всем возмущении связей Катара с исламистами, подобные же связи есть и у других борцов с исламским терроризмом, и исключать, что заказ на теракт в Тегеране поступил откуда-то из тех государств, которые нынче клеймят Катар, совсем не следует.

В то же время специфика атак на иранскую столицу имеется. Раскачать страну, где имеется устойчивое шиитское большинство, прочно удерживающее власть с помощью устойчивых институтов, не представляется вероятным. Если удары по Кабулу или Багдаду могут привести к росту рядов джихадистов, то в Иране это может привести только к мобилизации населения и власти против общего врага. Общего, между прочим, с Западом: «Исламского государства».