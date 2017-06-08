Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом в мире по версии журнала Forbes. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Стоимость английского клуба составляет $3,689 млрд, а прибыль по итогам сезона-2015/16 - $765 млн. Второе место в рейтинге занимает испанская "Барселона" (стоимость - $3,635), третье - другой клуб из Испании "Реал" ($3,58 млрд). На четвертом месте расположилась немецкая "Бавария" ($2,713 млрд), на пятом - английский "Манчестер Сити" ($2,083 млрд).

Всего в список из 20 клубов вошли восемь команд из Англии, среди которых чемпион страны сезона-2015/16 "Лестер" (19-е место, $413 млн), три клуба - из Испании, три - из Германии, пять - из Италии, один - из Франции.