Исполнители атак в Тегеране были иранцами

Исполнители атак в Тегеране были выходцами из Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал.

"Что касается личностей, совершивших атаки, я должен отметить, что они были из частей Ирана и присоединились к "Исламскому государству", - заявил заместитель главы национального совета безопасности Ирана Реза Сейфоллай (Reza Seifollhai).

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. В результате терактов погибли 13 и пострадали 43 человека.