Группировку "воров в законе" из СНГ обезвредили в США

Американские власти задержали 33 выходца из стран бывшего СССР по обвинению в причастности к организованной преступности. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, передает ТАСС.

По утверждению властей, данные лица могут быть причастны к вымогательству, мошенничеству, преступлениям, связанным с наркотиками и огнестрельным оружием. Они действовали в целом ряде американских штатов, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде и Неваде. Большинство из задержанных находятся в настоящее время под стражей. Некоторые из них уже предстали перед судом, другим это предстоит в ближайшие дни.

В документах прокуратуры не уточняется гражданство фигурантов дела. При этом утверждается, что они взаимодействовали с российскими и грузинскими организованными преступными группами. 27 из задержанных якобы были связаны с группировкой, главарями которой являлись некие Ражден Шулая и Зураб Джанашвили.

"Большинство членов группировки Шулаи и тех, кто имел к ней отношение, родились в бывшем Советском Союзе, многие поддерживали прочные связи с Грузией, Украиной и Российской Федерацией, в частности регулярно туда ездили, контактировали с находящимися там сообщниками, а также переводили полученные незаконным путем средства лицам в этих странах", - отмечается в заявлении прокуратуры.

В операциях по задержанию указанных лиц и в сборе улик против них принимали участие сотрудники нью-йоркской полиции, Федерального бюро расследований и Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Прокуратура пока не ответила на запрос с просьбой разъяснить, какое у задержанных гражданство.