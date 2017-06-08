Взрыв на территории посольства США в Киеве

На территории посольства США в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщила пресс-служба Управления киевской полиции.
Об инциденте стало известно ночью в 00:05.
«При осмотре места происшествия выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.
Начато уголовное дело по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.