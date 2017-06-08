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Взрыв на территории посольства США в Киеве

 

На территории посольства США в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщила пресс-служба Управления киевской полиции.

Об инциденте стало известно ночью в 00:05.

«При осмотре места происшествия выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное дело по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

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