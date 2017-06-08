Мосул опустел

За последние два дня покинули свои дома более 8 тысяч мирных жителей иракского города Мосул, где продолжаются бои между боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и правительственными войсками. Об этом говорится в распространенном в четверг отчете ООН.

Согласно информации, в настоящее время в Мосуле остаются более ста тысяч мирных жителей, и их жизнь находится в опасности.

Исторический иракский город Мосул находится под контролем ИГ с июня 2014 года.

17 октября 2016 года премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от ИГ. Несмотря на проведение военных операций, серьезных успехов в этом направлении пока нет.