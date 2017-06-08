Азербайджан экстрадирует трех арестованных сторонников Гюлена

Правоохранительные органы Азербайджана задержали трех сторонников лидера сектантов Фетхуллаха Гюлена, которые объявлены в розыск со стороны Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, принято решение об их экстрадиции в Турцию. Одним из задержанных является Таджи Шентюрк, он сегодня будет доставлен в соседнюю страну на специальном самолете.

Как удалось выяснить haqqin.az, Таджи Шентюрк работал в одном из частных турецких лицеев в Азербайджане. Помимо преподавательской деятельности гражданин Турции публиковал в Азербайджане книги на тему семьи и воспитания детей.

На презентации своей книги в Баку в феврале прошлого года Таджи Шентюрк заявил, что «объездил весь Азербайджан, встречался с людьми и изучал их семьи».

Напомним, в июле прошлого года в Турции произошла попытка военного переворота, за которой стояли сторонники Фетхуллаха Гюлена. После подавления попытки военного переворота в Турции были арестованы десятки тысяч сторонников Гюлена. Азербайджан также оказывает Турции помощь в борьбе с экстремистским движением FETÖ.