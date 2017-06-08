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Сегодня утром два десятка сотрудников частной охранной фирмы Riyad ворвались в супермаркет Safastore, расположенный в Бинагадинском районе Баку, сообщает Qafqazinfo.

Спортсмены начали избивать сотрудников супермаркета, в результате чего пострадали свыше десяти человек.

Бойцы Riyad потребовали от владельца супермаркета освободить объект и при этом избили его.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые попытались спасти жертв нападения.

Издание отмечает, что примерно полтора года назад бывший владелец супермаркета Азадхан Ханмамедов продал объект за полтора миллиона манатов. Однако сделка не была официально оформлена, и теперь бывший владелец пытается вернуть объект.



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