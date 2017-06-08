Удивительно, но досрочные парламентские выборы в Великобритании не вызвали такого пристального внимания в европейских столицах, включая Москву, как проведенные по графику президентские выборы во Франции. Между тем именно на этих выборах, которые проходят сегодня (8 июня) прослеживаются главнейшие проблемы, которые стоят перед человечеством-борьба с расползающимся и угрожающим всем и каждому терроризмом, отношение к единому политическому и экономическому рынку. Отдельно стоит сказать о резко усилившейся в мире роли политических популистов как правого, так и левого толка.

Досрочные выборы в Великобритании несколько недель назад инициировала сама премьер-министр 60 летняя Тереза Мэй. Она, таким образом, хотела укрепить довольно шаткие позиции своей Консервативной партии в парламенте. И еще пару месяцев назад всем казалось, что она легко добьется этой цели: рейтинг консерваторов был на 20 процентов выше рейтинга их главных соперников--лейбористов.

Но к самим выборам картина резко изменилась. Результаты опросов различных социологических центров сильно разнятся, но если вывести нечто среднее, то получится, что тори (консерваторы) опережают лейбористов всего на 2-3 процента. А предводитель последних, один из самых левых политиков Соединенного Королевства, человек с внешностью школьного учителя 68-летний Джереми Корбин имеет шанс стать премьер-министром…

Слово берут террористы

Между тем за три последних месяца в Великобритании произошло три теракта. 22 марта вооруженный мужчина открыл стрельбу около здания британского парламента, 10 человек были ранены. 22 мая произошел взрыв на стадионе в Манчестере, унесший жизни 22 человек. Вечером 3 июня микроавтобус совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту, а затем рядом с Боро-Маркетом неизвестные с ножами в руках напали на прохожих. Семь человек были убиты, свыше 50 ранены.

Эта серия терактов, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство" резко подняла вопрос о безопасности жителей Великобритании и более широком плане-вопрос о политическом лидерстве в этой стране, да и в мире. Считается, что подобные этим драматические события могут лишь усилить позиции находящихся у власти политиков, особенно консервативных. Так было в США после совершенного "Аль-Каидой" нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года: популярность Джорджа Буша, не слишком авторитетного политика, одержавшего неубедительную победу на выборах, резко возросла.

Однако нынешние теракты могут наоборот ослабить популярность Терезы Мэй, ведь она в течение шести лет занимала пост министра внутренних дел. Ее и раньше критиковали за урезание финансирования полиции и сокращение штата сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, эффективность работы британских служб безопасности при Мэй также не вызывали доверия в обществе. Устроивший теракт на стадионе в Манчестере 22 летний Салман Абеди оказывается, давно был в фокусе внимания спецслужб, власти знали о радикальных взглядах этого выходца из Ливии, о его связях с исламистами, но во--время обезвредить его и предотвратить массовое убийство людей, в основном детей и подростков так и не смогли.

"Люди в моменты кризиса смотрят на лидеров, которые олицетворяют силу и решимость защитить их, -говорит британский эксперт Элизабет Зэкмейстер, автор книги "Демократия под угрозой: Как террористы угрожают обществу". "Везде, где терроризм угрожает людям, нации обращаются к лидерам типа Дональда Трампа, которые получают возможность отойти от дискуссии по правам человека и социального обеспечения к эксплуатации страха",-говорит британский историк Тимоти Снайдер, автор другой книги - "Двадцать уроков ХХIстолетия".

Левый популист Джереми Корбин пытается сейчас воспользоваться моментом, чтобы ослабить позиции премьер-министра Терезы Мэй и всей консервативной партии. Он, как и многие другие обвиняет ее в неспособности защитить граждан Соединенного Королевства. "Нельзя обеспечить безопасность нации путем экономии средств",-говорит он.

Однако самого Корбина также обвиняют в том, что он всегда был "слишком мягок " к исламским террористам, а также прежде выражал симпатии радикалам из Ирландской республиканской армии.

Британские выборы высветили и другую глобальную проблему. Оказывается, террористам по силам в отличие от предполагаемых хакеров вмешаться в выборы, и не только на Западе, и подорвать демократический процесс в этих странах. А это и является одной из главных целей современных варваров.

"Брэкзит" - центральный пункт выборов

Как и ожидалось, важнейшим пунктом предвыборной кампании стало отношение кандидатов к выходу Великобритании из ЕС, так называемый "брэкзит". И Мэй, и Корбин поддерживают этот выход, но стратегии у них разные.

«Мы отправимся на переговоры, чтобы достичь соглашения,-говорит она.- Но я хочу сказать, что отсутствие соглашения лучше, чем соглашение на плохих условиях. Мы готовы от него отказаться».

Корбин же считает, что такое соглашение необходимо, хотя по его словам "нет никаких сомнений, что Великобритания покинет ЕС". До проведенного в стране референдума Корбин, кстати занимал противоположную позицию и выступал против "брэкзита". Как бы то ни было, результаты нынешних парламентских выборов в Великобритании сыграют огромную роль для всей Европы и значительную для остального мира. Если британцы пойдет за Терезой Мэй, то ЕС откажет Великобритании в доступе к единому рынку и таможенному союзу. Это может привести в значительной деградации всей европейской экономики и вызвать новый глобальный финансовый кризис. Проголосовав же за Дж. Корбина Великобритания потеряет место в европейском совете, но сохранит доступ к единому европейскому рынку. Кроме того, как считают европейские эксперты, при этом варианте Соединенное Королевство сохранит четыре основные свободы ЕС-беспрепятственное движение товаров, услуг, капитала и людей. Это означает что граждане Великобритании смогут по-прежнему работать на европейском континенте безо всяких ограничений и наоборот, европейцы смогут делать карьеру на островах. Отсюда и роль результатов британских выборов для всего континента. И моральная поддержка многих европейцев Корбина, независимо от его слишком левых взглядов.

Налог на слабоумие

Однако для большинства британцев не "брэкзит" и его возможные последствия стали наиболее острым вопросом предвыборных обсуждений. Один из пунктов программы консерваторов непосредственно касается интересов сотен тысяч граждан страны из числа пожилых и немощных пенсионеров. Он предусматривает, что в случае отсутствия у пациентов хосписов средств на оплату своего пребывания там, они могут заплатить своей недвижимостью. Иными словами их дома и квартиры государство может отобрать и эти деньги направить в специализированные медицинские учреждения. Эта мера, названная "налогом не деменцию" (слабоумие) вызвала гигантское возмущение в стране. До этого именно пожилые британцы, которые, как и повсюду, являются самыми активными избирателями выражали твердую поддержку Терезе Мэй. А теперь многие сочли ее "предательницей", что и выразилось в сокращении разрыва между консерваторами и лейбористами.

Корбин, конечно всеми руками против такого налога. Его программа включает пункты о национализации энергетической сферы и сферы водоснабжения, инвестиции в размере 320 миллионов в течение 10 лет в инфраструктуры, увеличение числа сотрудников в области здравоохранения, полиции и пожарной охраны, предоставление экстра-отпусков для работников государственных компаний, расширение бесплатного медицинского обслуживания для ряда категорий детей и более высокие налоги на бизнес. Благородные призывы, но уж больно они отдают социальными проектами в духе Уго Чавеса, которого очень почитал Джереми Корбин.

Поклонник Кастро и Че Гевары во главе Великобритании?

Корбин всегда был одним из самых левых в Лейбористской партии Великобритании. В семидесятые годы прошлого века он три года прожил в Латинской Америки и был очарован борьбой латиноамериканских революционеров-от Фиделя Кастро и Че Гевары до Сальвадора Альенде. Корбин вообще очень полюбил Латинскую Америку. Он был так увлечен ею, что за годы своей жизни на далеком континенте позвонил родителям всего один раз.

Джереми принимал участие в маршах против ядерного оружия, протестовал против апартеида и израильской агрессии в Палестине, поддерживал шахтерские забастовки в Англии. Став депутатом, он развил свою протестную деятельность, постоянно участвовал в митингах против апартеида в Южной Африке, его несколько раз даже задерживала полиция.

Как пишет российское издание SputnikPogrom, Корбин будоражил общественное спокойствие тем, что довольно демонстративно дружил с депутатами от ирландской партии «Шинн Фейн» (умеренные ирландские националисты). Особенно всех возмутило то, что он пригласил ирландских депутатов в парламент через две недели после теракта в Брайтоне, организованного Ирландской республиканской армией в 1984 году. Тогда террористы организовали взрыв в отеле, в котором проходил съезд Консервативной партии. Тэтчер не пострадала исключительно из-за ошибки террористов - они заложили бомбу не на тот этаж.

А в 1987 году Корбин призвал почтить минутой молчания память восьмерых убитых террористов ИРА, собиравшихся подорвать полицейский участок в Северной Ирландии. Он пояснил, что «был счастлив почтить память всех, кто умер во имя свободной Ирландии».

Такого рода его высказывания можно было бы продолжать еще долго. Но пока остановимся. И вернемся к теме в случае, если мистер Корбин станет премьер-министром Великобритании. А пока остается констатировать то, о чем автор этих строк писал уже неоднократно. Мир накрывает волна популизма, как правого, так и левого. Иногда кажется, что нечто похожее раз уже было. Правда,в России. Сто лет назад…