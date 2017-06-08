Мария Захарова анонсировала поездку дипломатов в Карабах

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сегодня в ходе своего традиционного еженедельного брифинга сообщила о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ 10 июня прибудут в Армению, передает haqqin.az.

По словам Захаровой, в Армении предусмотрены их встречи с президентом Сержем Саргсяном и министром обороны Вигеном Саркисяном. На переговорах будет обсуждена ситуация в зоне карабахского конфликта.

Затем, как отметила Захарова, ожидается поездка дипломатов в Нагорный Карабах.

Через неделю после визита в Армению и Карабах сопредседатели приедут в Баку, заявила представитель МИД России, после которого последует заявление МГ ОБСЕ, подводящее итоги поездки.