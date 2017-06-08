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Лидера таджикской мафии арестовали в России

 

В городе Вязники Владимирской области полицейские задержали одного из лидеров таджикской мафии Лутфулло Мухамадиева, известного под прозвищами Лутфулло, или Анвар. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный на родине был командиром спецподразделения, а в Московском регионе курирует силовой блок мафиозного клана, лидером которого считается «авторитет» Хаджи Абуджаборр. Ему платит дань значительная часть мигрантов из Средней Азии, работающих на столичных рынках.

По оперативным данным, в мае 2016-го Лутфулло принимал участие в массовой драке на Хованском кладбище. В марте этого года его бригада участвовала в переговорах с бойцами криминального авторитета Рустама Эшона, однако встреча в районе Измайлово закончилась дракой и стрельбой. Как отмечает источник издания, после этих событий Лутфулло перешел на подпольный образ жизни. Он уехал из столицы в одно из своих убежищ, где его и задержали. У Лутфулло изъяли гранаты, наркотики, а также литературу с признаками экстремизма. Сейчас она передана на экспертизу, поэтому в отношении него пока возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 228 УК РФ («Незаконный оборот оружия и наркотиков»).

14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести. По версии следствия, сотрудники организации «Здоровая нация» пытались силой вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища с тем, чтобы самим получать многомиллионные доходы от ритуального бизнеса.

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