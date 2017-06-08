Абульфаз Гараев: «В Азербайджане приемлемые туристические тарифы»

«Каждый сезон мне адресуют вопросы относительно цен туристических объектов. У меня тоже есть вопрос: вы хотите, чтобы услуги были бесплатными?» — заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев, передает АПА.

Он отметил, что действующая в Азербайджане денежная политика достаточно приемлемая.

«Вчера сделал анализ по всем районам. Есть такие районы, места, в которых людей размещают за 10 манатов. Или же есть места отдыха, которые размещают семью из 5-6 человек за 100 манатов. Значит, на человека приходится 15 манатов. Считаю, что действующая в Азербайджане денежная политика достаточно приемлемая», — заявил А.Гараев.