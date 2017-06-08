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Растет число жертв терактов в Тегеране

 

Число жертв террористических атак в Тегеране увеличилось до 16 человек, передает агентство ILNA.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 43 пострадавших.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду.

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