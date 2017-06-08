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Армения требует освобождения Ильгара Мамедова и угрожает санкциями

 

В Комитете министров Совета Европы (КМ СЕ) 6-7 июня состоялись обсуждения вокруг выполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В числе других вердиктов в повестку был включен и вопрос касательно хода исполнения постановления Европейского суда по правам человека по делу «Ильгар Мамедов против Азербайджана».

Как передает армянское издание Panorama.am, в ходе обсуждения данного дела выступил представитель Армении в ЕСПЧ Геворк Костанян, который призвал освободить лидера ReAl  Ильгара Мамедова и пригрозил Азербайджану санкциями.

Костанян, в частности, заявил, что «Азербайджан принципиально и последовательно нарушает на своей территории права граждан, и Ильгар Мамедов, который, согласно вердикту ЕСПЧ, был явно незаконно арестован и осужден, должен был быть немедленно освобожден, однако Азербайджан на протяжении уже трех лет отказывается от исполнения данного постановления Евросуда (от 22 мая 2014 года)».

«Мы подчеркнули в Комитете министров Совета Европы, что политика Азербайджана приводит к систематическим нарушениям прав человека именно на территории данного государства и в отношении собственного народа. В итоге мы предложили вынести на обсуждение вопрос лишения Азербайджана голоса в Комитете министров Совета Европы, а в дальнейшем — прекращения членства Азербайджана в Совете Европы. Мы, по сути, выдвинули резолюцию о прекращении членства Азербайджана в СЕ, регламент для достижения данной цели», – отметил Геворк Костанян.

По словам Костаняна, Азербайджан представляет лишь проведенные общие мероприятия, изменения законодательства, которые могут осуществляться на протяжении многих лет, и все это время Мамедов продолжает незаконно оставаться в заключении.

«Я подчеркнул, что, да, общие мероприятия могут длиться еще 5-10 лет, но Ильгар Мамедов фактически продолжает оставаться в заключении. Именно этот вопрос следует изначально решить, поскольку вердикт касается конкретного человека, и в первоочередном порядке необходимо говорить о восстановлении прав данного лица», – сказал Г.Костанян.

Напомним, 17 марта 2013 года Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил 18 человек к разным срокам лишения свободы за участие и организацию беспорядков в Исмаиллы. Лидер движения ReAl Ильгар Мамедов был осужден на 7 лет лишения свободы.

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