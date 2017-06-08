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Глава Межбанка о снижении рейтингов

 

Председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Халид Ахадов выразил свое отношение к снижению рейтингов МБА (GB1) сперва со стороны агентства Fitch и следом сегодня со стороны международного рейтингового агентства Moody’s.

По его словам, как ранее заявляло руководство банка, это было вполне ожидаемо. «В отношении банка, находящегося в процессе реструктуризации это нормальное решение. Рейтинги МБА снижены лишь на краткосрочный период. Как только укрепятся финансовые позиции банка, международные рейтинговые агентства, пересмотрев его рейтинги, вновь повысят их».

Х.Ахадов отметил, что это решение никак не повлияет на деятельность банка. МБА продолжает все операции и обслуживание клиентов в нормальном режиме.

По его словам, реструктуризация внешних обязательств МБА соответствует интересам клиентов и партнеров банка. Этот процесс обеспечит усиление финансовых позиций банка как в Азербайджане, так и за рубежом.

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