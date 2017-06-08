Армянский борец устроил драку со стрельбой в центре Москвы

28-летний борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян устроил драку со стрельбой в центре Москвы, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Вместе с 34-летним приятелем Самвелом Аведяном он находился в автоателье. Мирная беседа мужчин быстро переросла в ссору и потасовку.

Драка прекратилась после первого выстрела. Оппонент спортсмена получил ранение в ногу, на место приехала полиция. Выяснилось, что у Арутюняна при себе был зарегистрированный травматический пистолет. При этом и он сам, и потерпевший утверждали, что выстрел произошел сам собой, когда в пылу борьбы соперники зацепили пистолет.

Аведян отказался от госпитализации. Писать заявление на приятеля он также не стал. В свою очередь Арутюнян заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет.

Мигран Арутюнян — борец греко-римского стиля в весовой категории до 66 килограммов. Имеет двойное гражданство — России и Армении. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года, в которых он выступал от Армении. Чемпион России 2012 года, чемпион Армении 2013 года, вице-чемпион Европейских игр 2015 года.