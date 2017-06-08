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Дутерте надеется на военную помощь Путина

 

Манила рассчитывает, что военная поддержка России и обмен разведданными с ней помогут Филиппинам справиться с угрозой, исходящей от террористической группировки "Исламское государство", заявил в четверг посол республики в РФ Карлос Соррета.

"Мы надеемся, что сможем нейтрализовать основные элементы повстанцев и их руководства уже в ближайшее время. В частности, тех, связал и пытается связать себя с ИГ. Мы используем наших лучших военнослужащих, которые готовы рисковать своей жизнью, и готовы бороться с терроризмом. Также надеемся, что в долгосрочной перспективе — через использование совместных разведывательных данных и с военной поддержкой Российской Федерации — мы сможем справиться с этой проблемой", — заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам посла, в Маниле убеждены, что на фоне тех успехов, которых достигла РФ в борьбе с ИГ на Ближнем Востоке, группировка постарается распространить свое влияния и на другие регионы. "Мы можем предположить, что они будут устанавливать связи с уже существующими экстремистскими организациями на Филиппинах — и это то, что уже стало происходить. Мы предпринимаем жесткие меры против этого", — добавил дипломат.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

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Дутерте надеется на военную помощь Путина
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