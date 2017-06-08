Синоптики обещают жару

В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Умеренный северо-западный ветер днем сменится восточным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20°, днем 27-32°, в Баку ночью 18-20°, днем 30-32° тепла.
Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 35-45%.
9-10 июня нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет благоприятен для метеозависимых людей.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер местами усилится.
Ночью 17-22°, днем 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 19-24° тепла.