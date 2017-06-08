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Сын армянского депутата попался на наркотиках в Беларуси

 

Вчера на информационных сайтах появилось сообщение о том, что сын бывшего министра охраны окружающей среды, депутата Национального собрания Армении шестого созыва Мурада Мурадяна задержан за границей, пишет армянское издание «Грапарак».

«Согласно этой информации, он был задержан в Сочи, и отсутствие Мурада Мурадяна на заседаниях парламента объясняется именно этим. Нам стало известно, что сын Мурадяна, Нвер Мурадян, был задержан по подозрению в хранении наркотиков, но не в Сочи, а в Беларуси.

Отец отправился в Беларусь и около месяца старался решить вопрос освобождения сына, однако не смог и вернулся обратно.

По нашим сведениям, Нвер Мурадян все еще находится под стражей, решения суда по делу пока нет», — говорится в статье.

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