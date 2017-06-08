Захарова: Лавров почти бросил курить

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сократил число выкуриваемых сигарет до одной-двух в день. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она признала, что дипломат действительно был заядлым курильщиком, но в настоящее время не испытывает тяги к сигаретам.

«Это в большей степени осталось традицией, нежели ежедневной необходимостью», — отметила Захарова.

«Действительно, по итогам переговоров со своими коллегами он может поддержать какую-то беседу, в том числе выкурив сигарету. Но еще раз говорю, что времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом», — добавила представитель МИД.