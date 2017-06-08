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Глава иранских спецслужб вновь обвинил Саудовскую Аравию

 

«Высказывать какое-либо мнение по поводу роли Саудовской Аравии в этом террористическом акте пока что рано», — заявил министр безопасности Ирана Сеид Махмуд Алеви при посещении раненных в результате теракта в Тегеране людей, передает АПА.

Он сказал, что нет никаких сомнений в поддержке, которую в мире оказывает Саудовская Аравия террору.

«Ясно видны следы оказания саудовцами поддержки террористам в Ираке и Сирии. Все в мире считают, что за террористическими группировками стоит Саудовская Аравия, что их идеологический центр — это саудовский режим. Однако мы не хотим ничего утверждать голословно, без доказательств. Поэтому мы не торопимся заявлять, что к этому теракту причастна Саудовская Аравия. Вопрос пока расследуется», — сказал иранский министр.

М.Алеви добавил, что лица, стоящие за совершившими теракт группами, уже установлены, некоторые из них задержаны. Министр отметил, что это не первый террористический акт.

«За последние два года выявлено и пресечено более 100 террористических актов. За последний месяц и последние дни оказывалось сильное давление со стороны террористов. Каждую неделю мы устанавливали и обезвреживали группы из 2-3 человек», — заявил Алеви.

Напомним, в результате совершенного 7 июня в Тегеране теракта погибли 17 человек.  

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