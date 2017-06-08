Не наш рейтинг

Азербайджанские вузы не вошли в список лучших университетов мира, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds.

Согласно Глобальному рейтингу университетов Quacquarelli Symonds, в котором представлены ведущие мировые учебные заведения, азербайджанские вузы не поднялись выше восьмой сотни.

В рейтинге QS 2016 года присутствуют университеты из 80 стран. Среди 200 лучших вузов представлены образовательные учреждения из 34 стран, включая США, Великобританию, Россию, Бразилию, Францию, Канаду.

Согласно рейтингу, Бакинский госуниверситет и Университет «Хазар» располагаются на месте, определяемом как 800+. Из стран бывшего СССР лидерами рейтинга по количеству вузов и их местам стали Россия, Украина и Казахстан.

Отмечается, что регионы, которые прежде не были представлены в рейтинге, в этом году сделали значительный прогресс, например, университеты Ближнего Востока, Южной Америки.

В Министерстве образования Азербайджана не стали комментировать Глобальный рейтинг университетов, составленный Quacquarelli Symonds.