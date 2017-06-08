Террористы захватили город в Сомали

Более 60 военных убиты в результате захвата террористической группировкой «Аш-Шабаб» города на северо-западе Сомали, сообщает Reuters.
По информации агентства, террористы заявили, что убили 61 сомалийского военного. Вместе с тем власти страны точного числа жертв нападения не назвали.
«Этим утром «Аш-Шабаб» напала на город Аф Урур. Там было мало военных, поэтому террористы захватили город. Сложно узнать количество жертв, потому что связь была прервана», — заявил губернатор региона Бари Юсуф Мохамед.