Межбанк Азербайджана оптимизирует свои бизнес-процессы

Международный банк Азербайджана запустил проект оптимизации бизнес-процессов филиальной сети на базе технологической платформы Business Process Management (BPM).

На сегодняшний день платформа BPM используется в столичных филиалах банка. К концу года вся сеть обслуживания банка перейдет на эту платформу.

Следует отметить, что BPM уже успешно используется ведущими мировыми банками, обеспечивая тем самым высокую эффективность рабочего процесса. Внедрение данной платформы в Международном банке Азербайджана будет способствовать автоматизации бизнес-процессов, повышению эффективности работы, а также улучшению уровня обслуживания клиентов.

Оптимизация бизнес-процессов является одним из стратегических проектов, реализуемых Международным банком Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальной странице банка www.ibar.az либо же позвонить в Информационный центр по короткому номеру (012) 937, а также обратившись в филиалы или отделения банка.