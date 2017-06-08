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Глава МИД Катара едет в Москву

 

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани намерен до конца недели посетить Москву. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник.

«Визит может состояться уже в субботу, ожидаются переговоры с руководством МИД РФ», — сказал собеседник.

Он добавил, что в центре внимания будут «острые международные вопросы».

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

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