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Кроссовки от Apple оценили в 15 тысяч долларов

 

В сети выставили на продажу винтажные кроссовки Apple, которые компания выпускала в 1990-х годах. Аукцион на eBay начнется с суммы в 15 тысяч долларов.

Отличительной чертой кроссовок является нанесенный на них классический цветной логотип компании. Эта обувь выпускалась ограниченным тиражом и была предназначена исключительно для сотрудников корпорации. По этой причине ранее они никогда не поступали в продажу.

Аукцион начнется в воскресенье, 11 июня. Предполагается, что кроссовки удастся продать за 24-36 тысяч долларов.

Это не первый случай, когда различные предметы, каким-либо образом связанные с Apple, продаются на аукционе. Так, The Next Web отмечает, что в прошлом году с молотка ушли вещи, которые носил Стив Джобс. Кожаная куртка была продана за 22 тысячи долларов, пара джинсов — за три тысячи, часы Seiko — за 12,8 тысячи и несколько визиток за 10 тысяч долларов.

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