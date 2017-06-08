Евросоюз может отменить роуминг для Азербайджана

Европейский Союз может отменить роуминг для шести стран «Восточного партнерства» — Азербайджана, Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси и Армении. Об этом заявил глава отдела сервиса внешних действий Европы в ЕС Борис Ярошевич, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинское издание «Деловая столица».

«Если вы путешествуете по странам «Восточного партнерства», или из этих стран в Европе, тогда налог роуминга очень дорогой. Налог роуминга отменен в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами», — отметил он.

По словам Ярошевича, это станет возможно при условии введения единого тарифа связи, согласованного с мобильными операторами, однако полная реализация данной инициативы будет возможна не ранее чем в 2020 году.