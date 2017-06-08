Австрия отказалась снять санкции с России

Австрийский парламент вновь отклонил предложение Австрийской партии свободы (FPOE) с требованием немедленной отмены экономических санкций в отношении Российской Федерации, сообщил РИА Новости в четверг депутат этого политического объединения Аксель Кассеггер.

«Предложение, конечно же, опять было отклонено», — сказал он.

Согласно документу, «свободники» в интересах австрийских фермеров, терпящих значительный ущерб от санкций, предлагали Национальному совету принять резолюцию для правительства, в особенности для министра сельского хозяйства, о немедленном требовании на европейском уровне снять экономические ограничения с Российской Федерации.