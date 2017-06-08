В Баку пройдут переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном

Очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном состоится 13-14 июня в Баку, сообщила журналистам в четверг глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард в кулуарах бизнес-форума Европейский союз - Азербайджан.

«Мы регулярно проводим переговоры по этому вопросу. Уже на следующей неделе в Баку прибудут две делегации, в том числе делегация Генерального директората Европейской комиссии по торговле (DG Trade) обсудить новое соглашение», - добавила Мард.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.