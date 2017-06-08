Подписаться на уведомления
 

В Баку пройдут переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном

 

Очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном состоится 13-14 июня в Баку, сообщила журналистам в четверг глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард в кулуарах бизнес-форума Европейский союз - Азербайджан.

«Мы регулярно проводим переговоры по этому вопросу. Уже на следующей неделе в Баку прибудут две делегации, в том числе делегация Генерального директората Европейской комиссии по торговле (DG Trade) обсудить новое соглашение», - добавила Мард.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

126 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9162 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Россия осталась должна только Корее
В Баку пройдут переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном
Австрия отказалась снять санкции с России
Евросоюз может отменить роуминг для Азербайджана
Кроссовки от Apple оценили в 15 тысяч долларов
Глава МИД Катара едет в Москву
Межбанк Азербайджана оптимизирует свои бизнес-процессы
Госпитализирован депутат Мираламов
Террористы захватили город в Сомали
Азербайджанские университеты едва вошли в топ-800 Не наш рейтинг
Глава иранских спецслужб вновь обвинил Саудовскую Аравию
Захарова: Лавров почти бросил курить
Сын армянского депутата попался на наркотиках в Беларуси
Синоптики обещают жару
Дутерте надеется на военную помощь Путина
Moody`s назвало главную проблему азербайджанских банков
Валютный аукцион: курс маната стабилен
Армянский борец устроил драку со стрельбой в центре Москвы
Еще одно нападение в Тегеране: 16 пострадавших
Формы футбольных сборных Азербайджана и Франции почти одинаковые фото; обновлено
Армения требует освобождения Ильгара Мамедова и угрожает санкциями
Растет число жертв терактов в Тегеране
Абульфаз Гараев: «В Азербайджане приемлемые туристические тарифы»
Лидера таджикской мафии арестовали в России
Мария Захарова анонсировала поездку дипломатов в Карабах
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться