Россия осталась должна только Корее

Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия полностью погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Республики Корея. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Что касается задолженности перед суверенами, то после того, как мы погасили долг перед странами-членами Парижского клуба, полностью, в два этапа, рассчитались, рассчитались перед странами Восточной Европы, у нас, по-моему, остался единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей года, наверное, до 25-го, может быть, 21-го. Это Республика Корея», — отметил он.

По его словам, ранее Россия расплачивалась по этому долгу товарными поставками, но «потом, в конечном итоге, договориться не сумели — и сохраняется график разовых платежей».

На данный момент остаток долга оценивается примерно в $300 млн.

«Корейская сторона не согласилась на досрочное погашение без премии к основной сумме долга. У них собственные внутренние ограничения есть на этот счет. Но мы премию давать не захотели», — заключил Сторчак.