Вагит Алекперов покупает нефтяную компанию у катарского шейха

Компания Вагита Алекперова ЛУКОЙЛ решила приобрести 100% «Чумпасснефтедобычи» в Ханты-Мансийском автономном округе, которая владеет лицензией неподалеку от его активов. Продавцом выступает компания экс-премьера Катара Хамада бен Яссима аль-Тани, сообщает РБК.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ЛУКОЙЛа о покупке 99,999% компании «Чумпасснефтедобыча», зарегистрированной в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), говорится на сайте ведомства.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Согласно данным, «Чумпасснефтедобыча» принадлежит багамской Heritage Oil&Gas Holdings Limited. Единственный ее актив — лицензия на разработку Западно-Чумпасского месторождения в ХМАО, расположенного в ста километрах от Нижневартовска. Запасы «Чумпасснефтедобычи» составляют 65 млн барр. (около 9 млн т, по категории 2P), следует из материалов Heritage Oil& Gas. Ежегодно компания добывает 21 тыс. т нефти.

ЛУКОЙЛу принадлежит лицензия на соседнем Чумпасском месторождении.

Heritage Oil&Gas помимо России добывает нефть в Нигерии, а также ведет геологоразведку в Танзании, Папуа — Новой Гвинее, Гане и Ливии, на Мальте. В июне 2014 года катарская Al Mirqab Capital SPC приобрела Heritage, говорится на сайте багамской компании. Al Mirqab Capital SPC принадлежит шейху Хамаду бен Яссиму аль-Тани, который в 2007-2013 годах занимал пост премьера Катара и возглавлял катарский суверенный фонд QIA.