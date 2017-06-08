Подписаться на уведомления
 

Вагит Алекперов покупает нефтяную компанию у катарского шейха

 

Компания Вагита Алекперова ЛУКОЙЛ решила приобрести 100% «Чумпасснефтедобычи» в Ханты-Мансийском автономном округе, которая владеет лицензией неподалеку от его активов. Продавцом выступает компания экс-премьера Катара Хамада бен Яссима аль-Тани, сообщает РБК.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ЛУКОЙЛа о покупке 99,999% компании «Чумпасснефтедобыча», зарегистрированной в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), говорится на сайте ведомства.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Согласно данным, «Чумпасснефтедобыча» принадлежит багамской Heritage Oil&Gas Holdings Limited. Единственный ее актив — лицензия на разработку Западно-Чумпасского месторождения в ХМАО, расположенного в ста километрах от Нижневартовска. Запасы «Чумпасснефтедобычи» составляют 65 млн барр. (около 9 млн т, по категории 2P), следует из материалов Heritage Oil& Gas. Ежегодно компания добывает 21 тыс. т нефти.

ЛУКОЙЛу принадлежит лицензия на соседнем Чумпасском месторождении.

Heritage Oil&Gas помимо России добывает нефть в Нигерии, а также ведет геологоразведку в Танзании, Папуа — Новой Гвинее, Гане и Ливии, на Мальте. В июне 2014 года катарская Al Mirqab Capital SPC приобрела Heritage, говорится на сайте багамской компании. Al Mirqab Capital SPC принадлежит шейху Хамаду бен Яссиму аль-Тани, который в 2007-2013 годах занимал пост премьера Катара и возглавлял катарский суверенный фонд QIA.

2912 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9162 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Месси купил четырехзвездочный отель
Влюбленная парочка грабила женщин в Баку фото; видео
В Лондоне госпитализировали Фила Коллинза
Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах в Тегеране
Путин прибыл в Астану
В Татарстане обезвредили банду уроженца Азербайджана
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи
Новый взрыв в Иране
В Зимбабве перевернулся автобус, погибли 45 человек
В Израиле задержали боевиков ХАМАС
Вагит Алекперов покупает нефтяную компанию у катарского шейха
Македония готова сменить название ради НАТО
Россия осталась должна только Корее
В Баку пройдут переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном
Австрия отказалась снять санкции с России
Евросоюз может отменить роуминг для Азербайджана
Кроссовки от Apple оценили в 15 тысяч долларов
Глава МИД Катара едет в Москву
Межбанк Азербайджана оптимизирует свои бизнес-процессы
Госпитализирован депутат Мираламов
Террористы захватили город в Сомали
Азербайджанские университеты едва вошли в топ-800 Не наш рейтинг
Глава иранских спецслужб вновь обвинил Саудовскую Аравию
Захарова: Лавров почти бросил курить
Сын армянского депутата попался на наркотиках в Беларуси
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться