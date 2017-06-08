Новый взрыв в Иране

В столице Ирана Тегеране произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в силах безопасности Ирана.
По предварительным данным, взрыв не является террористической атакой.
Подробности инцидента выясняются.
В столице Ирана Тегеране произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в силах безопасности Ирана.
По предварительным данным, взрыв не является террористической атакой.
Подробности инцидента выясняются.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.