Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи

Евросоюз расширил санкционный список против КНДР, включив в него 14 человек и четыре юридических лица, которые указаны в резолюции Совета Безопасности ООН от 2 июня 2017 года, говорится в коммюнике Совета ЕС, передает РИА Новости.

«Совет добавил 14 человек и четыре юридических лица в список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничения передвижения, в соответствии со списками, представленными в резолюции 2356 Совета Безопасности ООН», — сообщил Совет ЕС.

Как отмечается в коммюнике, теперь в санкционном списке против КНДР значатся 53 физических и 46 юридических лиц, упомянутых в резолюциях ООН. Кроме того, Евросоюз в одностороннем порядке включил в список 41 человека и 7 юридических лиц.

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.