Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану, где в четверг откроется двухдневный саммит глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС. Также в этот день президент проведет на полях саммита встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Внимание на встрече Путина и Си Цзиньпина будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках ШОС, а также, очевидно, будет затронута проблематика, которая затрагивает ситуацию на Корейском полуострове», — заявил ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он добавил, что лидеры могут обсудить и другие вопросы, в том числе из региональной и международной повестки дня.

В программу саммита лидеров ШОС войдут прием и концерт. Основные его мероприятия состоятся в пятницу. По словам Ушакова, лидеры будут обсуждать темы развития ШОС, борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также заявку Ирана на вступление в ШОС. Кроме того, на саммите будет официально оформлено полноправное членство в организации Индии и Пакистана.

По итогам заседания будет подписано 11 документов. В их числе Астанинская декларация, Конвенция о противодействии экстремизму и совместное заявление лидеров о противодействии международному терроризму.