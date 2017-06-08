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В Лондоне госпитализировали Фила Коллинза

 

Британский певец Фил Коллинз госпитализирован после падения в ночь на четверг; в результате музыканту пришлось перенести ближайшие выступления в Лондоне, пишет газета Sun.

«Он встал посреди ночи, чтобы пойти в туалет, поскользнулся в своем гостиничном номере и, падая, ударился головой о стул. Он был доставлен в больницу, где ему наложили швы на серьезную рану на его голове рядом с глазом. Он поправляется», — говорится в заявлении, распространенном на официальной странице музыканта в Facebook.

Коллинз должен был дать два концерта в лондонском Альберт-холле 8 и 9 июня, однако из-за инцидента выступления пришлось перенести на 26 и 27 ноября соответственно, отмечается в заявлении.

«Фил находится в тяжелом состоянии, его голова перевязана бинтами. Он в сознании и разговаривает, но он расстроен из-за необходимости отменить концерты», — сообщил неназванный источник газете Sun.

Ожидается, что музыкант останется под наблюдением медиков на ближайшие сутки. В воскресенье он намерен продолжить свой тур в Кельне, а затем в Париже. В конце июня он дает концерт на фестивале в лондонском Гайд-парке.

Этот инцидент продолжил череду проблем со здоровьем, которые мучают звезду уже долгое время. Два года назад Коллинз перенес операцию на спине, с тех пор при ходьбе он использует трость. Еще ранее, в 2011 году, он объявил о своем уходе со сцены, однако в прошлом году сообщил о планах отправиться в новый тур.

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