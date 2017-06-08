В Баку задержаны парень и девушка, промышлявшие грабежом, сообщает телеканал ARB.

Согласно информации, 4 июня двое неизвестных напали на Егяну Исаеву рядом со станцией метро «Нефтчиляр». Силой отобрав у женщины золотой браслет и кошелек, они скрылись с места преступления.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 25-го отделения Управления полиции Низаминского района, задержаны жительница Шамкирского района Саида Керимова и житель Баку Исрафил Гусейнов.

Задержанные сознались в содеянном. Они сказали, что проследили за своей жертвой, а потом в укромном месте напали на нее.