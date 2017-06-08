Месси купил четырехзвездочный отель

Известный футболист Лионель Месси, играющий в испанской "Барселоне" и сборной Аргентины, приобрел четырехзвездочный отель, расположенный в 40 километрах от каталонской столицы. По данным местных СМИ, стоимость приобретения составляет 30 миллионов евро, пишет издание "Экспансьон".

Как уточняет газета, здание было построено в 2013 году. В гостинице насчитывается 77 номеров, спа-центр, бассейн, а также бар с панорамными видами. В туристический сезон цена пребывания в таком отеле составляет около 300 евро за ночь.

Напомним, ранее средства массовой информации узнали о рекордной сумме отступных за Лионеля Месси. Чтобы выкупить легендарного футболиста, придется потратить не менее 400 миллионов евро.