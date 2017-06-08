Подписаться на уведомления
 

Месси купил четырехзвездочный отель

 

Известный футболист Лионель Месси, играющий в испанской "Барселоне" и сборной Аргентины, приобрел четырехзвездочный отель, расположенный в 40 километрах от каталонской столицы. По данным местных СМИ, стоимость приобретения составляет 30 миллионов евро, пишет издание "Экспансьон".

Как уточняет газета, здание было построено в 2013 году. В гостинице насчитывается 77 номеров, спа-центр, бассейн, а также бар с панорамными видами. В туристический сезон цена пребывания в таком отеле составляет около 300 евро за ночь.

Напомним, ранее средства массовой информации узнали о рекордной сумме отступных за Лионеля Месси. Чтобы выкупить легендарного футболиста, придется потратить не менее 400 миллионов евро.

144 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9162 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Месси купил четырехзвездочный отель
Влюбленная парочка грабила женщин в Баку фото; видео
В Лондоне госпитализировали Фила Коллинза
Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах в Тегеране
Путин прибыл в Астану
В Татарстане обезвредили банду уроженца Азербайджана
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи
Новый взрыв в Иране
В Зимбабве перевернулся автобус, погибли 45 человек
В Израиле задержали боевиков ХАМАС
Вагит Алекперов покупает нефтяную компанию у катарского шейха
Македония готова сменить название ради НАТО
Россия осталась должна только Корее
В Баку пройдут переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном
Австрия отказалась снять санкции с России
Евросоюз может отменить роуминг для Азербайджана
Кроссовки от Apple оценили в 15 тысяч долларов
Глава МИД Катара едет в Москву
Межбанк Азербайджана оптимизирует свои бизнес-процессы
Госпитализирован депутат Мираламов
Террористы захватили город в Сомали
Азербайджанские университеты едва вошли в топ-800 Не наш рейтинг
Глава иранских спецслужб вновь обвинил Саудовскую Аравию
Захарова: Лавров почти бросил курить
Сын армянского депутата попался на наркотиках в Беларуси
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться