Задержан главный редактор «Толыши садо» Хилал Мамедов

Сегодня в Баку был задержан главный редактор газеты «Толыши садо» Хилал Мамедов, сообщает Turan.

Как сказал его брат Сабахаддин Мамедов, около 11:30 к Хилалу Мамедову явился участковый инспектор полиции и предложил ему пойти в его офис, чтобы отметиться в целях профилактической работы с осужденными.

Позже Хилал Мамедов позвонил домой и успел сообщить, что его везут в управление полиции, расположенное около станции метро «Гянджлик». B том районе находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью МBД.

Напомним, Хилал Мамедов был арестован 21 июня 2012 года. Он обвинялся в госизмене, разжигании межнациональной розни и наркоторговле. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

17 марта 2016 года Хилал Мамедов был освобожден согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании.