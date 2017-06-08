Подписаться на уведомления
 

Кремль пригрозил ответить на расширение НАТО

 

Кремль озабочен расширением НАТО к границам РФ и будет принимать меры для восстановления баланса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, Россия принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности», — сказал он.

Так, пресс-секретарь прокомментировал информацию о том, что украинский парламент принял законопроект, устанавливающий, что вступление в НАТО является приоритетом во внешней политике страны.

При этом, отвечая на вопрос, есть ли у Украины шанс вступить в НАТО, Песков напомнил, что в этой стране «продолжается гражданская война» (одним из условий вступления того или иного государства в Североатлантический альянс является отсутствие внутренних конфликтов и территориальных споров).

«Не нам принимать подобное решение. По сути, это страна, где продолжается гражданская война, а в остальном это решение принимается в Брюсселе (где расположена штаб-квартира НАТО) и в других столицах, откуда осуществится общее руководство процессом», — заявил Песков.

1738 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9162 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Германия против независимости Иракского Курдистана
Экс-глава ФБР: «Россия вмешивалась в выборы в США»
Путин подшутил над опоздавшей китайской делегацией видео
Первый чеченский гей получил убежище в Германии
С Трафальгарской площади в Лондоне эвакуировали людей Видео
Ильхам Алиев выделил деньги на бульвар в Астаре
Катар исключает военное решение кризиса
Автору лучшего вопроса Путину подарят золотой телефон
Индонезия построит новые военные базы на границе с Филиппинами
SOCAR расширяет сеть заправок в Румынии
Картины Гитлера выставлены на аукцион
Генсек УЕФА на переговорах с Ровнагом Абдуллаевым
Кремль пригрозил ответить на расширение НАТО
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта в Лондоне
Задержан главный редактор «Толыши садо» Хилал Мамедов
Месси купил четырехзвездочный отель
Влюбленная парочка грабила женщин в Баку фото; видео
В Лондоне госпитализировали Фила Коллинза
Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах в Тегеране
Путин прибыл в Астану
В Татарстане обезвредили банду уроженца Азербайджана
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи
Новый взрыв в Иране
В Зимбабве перевернулся автобус, погибли 45 человек
В Израиле задержали боевиков ХАМАС
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться