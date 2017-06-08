Кремль пригрозил ответить на расширение НАТО

Кремль озабочен расширением НАТО к границам РФ и будет принимать меры для восстановления баланса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, Россия принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности», — сказал он.

Так, пресс-секретарь прокомментировал информацию о том, что украинский парламент принял законопроект, устанавливающий, что вступление в НАТО является приоритетом во внешней политике страны.

При этом, отвечая на вопрос, есть ли у Украины шанс вступить в НАТО, Песков напомнил, что в этой стране «продолжается гражданская война» (одним из условий вступления того или иного государства в Североатлантический альянс является отсутствие внутренних конфликтов и территориальных споров).

«Не нам принимать подобное решение. По сути, это страна, где продолжается гражданская война, а в остальном это решение принимается в Брюсселе (где расположена штаб-квартира НАТО) и в других столицах, откуда осуществится общее руководство процессом», — заявил Песков.