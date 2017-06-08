Картины Гитлера выставлены на аукцион

Картины кисти Адольфа Гитлера выставлены на продажу в Германии, передает RT.
Стоимость картин, подписанных фюрером, варьируется от $1000 до $50 тысяч. На аукционе будут представлены 14 картин Гитлера.
Картины кисти Адольфа Гитлера выставлены на продажу в Германии, передает RT.
Стоимость картин, подписанных фюрером, варьируется от $1000 до $50 тысяч. На аукционе будут представлены 14 картин Гитлера.
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