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SOCAR расширяет сеть заправок в Румынии

 

Компания SOCAR ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, сообщается в информации на официальном сайте SOCAR.

«АЗС введена в эксплуатацию в городе Брашов. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом “SOCAR” в Румынии достигло 37», - отмечается в информации.

На станции реализуются бензины NANO 95, NANO 98, дизельное топливо NANO Dizel и NANO Super Dizel.

В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 18 регионах Румынии.

Как сообщалось, в 2017 году компания планирует открыть всего 10 АЗС.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. До сих пор SOCAR вложила в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии $71,3 млн.

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