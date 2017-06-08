Индонезия построит новые военные базы на границе с Филиппинами

Индонезия построит новые военные базы на своих наиболее удаленных островах, включая остров, граничащий с территорией Филиппин, сообщает Jakarta Post со ссылкой на представителя ВС страны.

По информации издания, одна из военных баз будет расположена на острове Моротай в провинции Северное Малуку, который граничит с филиппинским островом Минданао. По словам представителя военного командования страны генерала Гатота Нурмантио (Gatot Nurmantyo), строительство военной базы на острове Моротай нацелено на то, чтобы предотвратить проникновение боевиков на территорию Индонезии.

Сообщается, что база на Моротае будет построена после завершения строительства базы на острове Натуна.

Ранее вооруженные силы и полиция страны усилили меры безопасности в районах, граничащих с филиппинским островом Минданао.